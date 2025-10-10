Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food knickt am Vormittag ein

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Der Bettermoo(d) Food-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 16,0 Prozent auf 0,067 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie wies um 09:13 Uhr Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 16,0 Prozent auf 0,067 EUR abwärts. Bei 0,067 EUR markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,067 EUR.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,986 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.10.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1.367,262 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.07.2025 (0,000 EUR). Mit Abgaben von 99,702 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 30.06.2025 hat Bettermoo(d) Food die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,08 CAD je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 50000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Am 18.12.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 17.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2027-Bilanz von Bettermoo(d) Food.

Redaktion finanzen.net