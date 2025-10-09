Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Donnerstagvormittag auf Verkaufszetteln der Anleger

DAX24.644 +0,2%Est505.654 +0,1%MSCI World4.352 ±0,0%Top 10 Crypto16,80 -2,8%Nas23.043 +1,1%Bitcoin104.944 -1,1%Euro1,1616 -0,1%Öl66,42 +0,5%Gold4.032 -0,2%
So entwickelt sich Bettermoo(d) Food

09.10.25 09:26 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 7,9 Prozent im Minus bei 0,067 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte um 09:13 Uhr im BMN-Handel in Rot und verlor 7,9 Prozent auf 0,067 EUR. In der Spitze büßte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,067 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,067 EUR.

Bei 1,020 EUR markierte der Titel am 10.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 1.417,857 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,000 EUR am 02.07.2025. Abschläge von 99,702 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 30.06.2025 lud Bettermoo(d) Food zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2025 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 CAD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 50000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 18.12.2025 dürfte Bettermoo(d) Food Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net

