Kursentwicklung im Fokus

Bettermoo(d) Food Aktie News: Investoren fliehen am Mittwochvormittag aus Bettermoo(d) Food

08.10.25 09:28 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Investoren fliehen am Mittwochvormittag aus Bettermoo(d) Food

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte im BMN-Handel zuletzt mit Abschlägen von 16,0 Prozent bei 0,067 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
0,06 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:13 Uhr rutschte die Bettermoo(d) Food-Aktie in der BMN-Sitzung um 16,0 Prozent auf 0,067 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,067 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,067 EUR.

Am 10.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,020 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1.417,857 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie. Bei 0,000 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.07.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 99,702 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie.

Die Zahlen des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 CAD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 50000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.12.2025 terminiert. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte Bettermoo(d) Food möglicherweise am 17.12.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

