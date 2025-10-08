Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Aktie im Blick

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung zuletzt um 16,0 Prozent auf 0,067 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:44 Uhr in der BMN-Sitzung 16,0 Prozent auf 0,067 EUR. In der Spitze fiel die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,067 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,067 EUR.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,020 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.10.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 1.417,857 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.07.2025 bei 0,000 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 99,702 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie.

Am 30.06.2025 lud Bettermoo(d) Food zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2025 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 50000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.12.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net