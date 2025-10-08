DAX24.500 +0,5%Est505.624 +0,2%MSCI World4.332 ±0,0%Top 10 Crypto17,01 -0,4%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.731 +1,4%Euro1,1635 -0,2%Öl66,13 +0,6%Gold4.037 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 BMW 519000 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.500-Punkte-Marke im Blick: DAX fester -- Ottobock-Aktie: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
Investment-Note für Daimler Truck-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets Investment-Note für Daimler Truck-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren
Aktie im Blick

Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittag auf Verkaufszetteln der Anleger

08.10.25 12:08 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung zuletzt um 16,0 Prozent auf 0,067 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
0,06 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 11:44 Uhr in der BMN-Sitzung 16,0 Prozent auf 0,067 EUR. In der Spitze fiel die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,067 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,067 EUR.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,020 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.10.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 1.417,857 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.07.2025 bei 0,000 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 99,702 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie.

Am 30.06.2025 lud Bettermoo(d) Food zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2025 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 50000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.12.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bettermoo(d) Food

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bettermoo(d) Food

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung