Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verteidigt am Mittwochnachmittag Vortagesniveau

So entwickelt sich Bettermoo(d) Food

08.10.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Bettermoo(d) Food hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Bettermoo(d) Food-Aktie zeigte sich zuletzt im Frankfurt-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,055 EUR an der Tafel.

Mit einem Wert von 0,055 EUR bewegte sich die Bettermoo(d) Food-Aktie um 15:49 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,055 EUR aus. Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,055 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,055 EUR.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,035 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.10.2024 erreicht. 1.775,000 Prozent Plus fehlen der Bettermoo(d) Food-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,001 EUR. Dieser Wert wurde am 17.09.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie 98,913 Prozent sinken.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 30.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,08 CAD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz wurden 50000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Bettermoo(d) Food-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net

