Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Montagmittag nahe Vortagesschluss

So bewegt sich Bettermoo(d) Food

10.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Bettermoo(d) Food hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Bettermoo(d) Food-Aktie. Der Anteilsschein notierte via BMN bei 0,080 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte im BMN-Handel um 11:44 Uhr bei 0,080 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,080 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,080 EUR. Bei 0,080 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag.

Der Anteilsschein kletterte am 13.11.2024 auf bis zu 0,636 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 695,000 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,000 EUR am 02.07.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 99,750 Prozent Luft nach unten.

Bettermoo(d) Food gewährte am 30.06.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 50000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.12.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Bettermoo(d) Food-Anleger Experten zufolge am 17.12.2026 werfen.

Redaktion finanzen.net

