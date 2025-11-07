Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Freitagmittag schwächer

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 5,0 Prozent im Minus bei 0,076 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 11:43 Uhr um 5,0 Prozent auf 0,076 EUR ab. Der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,071 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,076 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 56 Bettermoo(d) Food-Aktien umgesetzt.

Am 07.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,644 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bettermoo(d) Food-Aktie somit 88,199 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 02.07.2025 Kursverluste bis auf 0,000 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 99,737 Prozent würde die Bettermoo(d) Food-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 30.06.2025 hat Bettermoo(d) Food die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 50000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Bettermoo(d) Food wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 18.12.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 17.12.2026.

