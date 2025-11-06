Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food präsentiert sich am Vormittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Das Papier von Bettermoo(d) Food legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 3,4 Prozent auf 0,073 EUR.
Um 09:03 Uhr ging es für das Bettermoo(d) Food-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 3,4 Prozent auf 0,073 EUR.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.11.2024 bei 0,642 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 784,298 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.10.2025 bei 0,051 EUR. Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 42,913 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Am 30.06.2025 hat Bettermoo(d) Food die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 CAD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 50000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 17.12.2026.
