Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Vormittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 11,9 Prozent auf 0,062 EUR abwärts.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:14 Uhr mit Abschlägen von 11,9 Prozent bei 0,062 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,062 EUR nach. Bei 0,062 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten 2.000 Bettermoo(d) Food-Aktien den Besitzer.

Am 07.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,642 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie damit 90,343 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,051 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie damit 22,047 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 30.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 50000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Am 18.12.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Bettermoo(d) Food veröffentlicht werden. Am 17.12.2026 wird Bettermoo(d) Food schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

