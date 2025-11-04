DAX23.934 -0,8%Est505.655 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,18 -0,2%Nas23.555 -1,2%Bitcoin89.212 -3,5%Euro1,1494 -0,2%Öl64,48 -0,6%Gold3.973 -0,7%
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food knickt am Nachmittag ein

04.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 22,9 Prozent im Minus bei 0,042 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte um 15:52 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 22,9 Prozent auf 0,042 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bisher bei 0,029 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,029 EUR.

Am 07.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,646 EUR. Mit einem Zuwachs von 1.445,455 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 0,001 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie 6.866,667 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 30.06.2025 lud Bettermoo(d) Food zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 50000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 präsentieren. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte Bettermoo(d) Food möglicherweise am 17.12.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

