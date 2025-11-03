Bettermoo(d) Food Aktie News: Anleger schicken Bettermoo(d) Food am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Zuletzt fiel die Bettermoo(d) Food-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 0,070 EUR ab.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 15:43 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 0,070 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bisher bei 0,062 EUR. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,062 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1 Bettermoo(d) Food-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.11.2024 auf bis zu 0,668 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Kursplus von 854,286 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.07.2025 bei 0,000 EUR. Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 34.900,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 50000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net