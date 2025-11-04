Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Dienstagmittag mit Aufschlag

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Zuletzt konnte die Aktie von Bettermoo(d) Food zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 1,5 Prozent auf 0,069 EUR.

Um 11:43 Uhr ging es für das Bettermoo(d) Food-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 0,069 EUR. Kurzfristig markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,069 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,069 EUR eröffnete der Anteilsschein.

Der Anteilsschein kletterte am 06.11.2024 auf bis zu 0,668 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 868,116 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.07.2025 bei 0,000 EUR. Mit Abgaben von 99,710 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 50000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Die Bettermoo(d) Food-Bilanz für Q1 2026 wird am 18.12.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Bettermoo(d) Food-Anleger Experten zufolge am 17.12.2026 werfen.

Redaktion finanzen.net