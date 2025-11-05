Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im BMN-Handel kam die Bettermoo(d) Food-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 0,069 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie zeigte sich um 11:44 Uhr im BMN-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,069 EUR an der Tafel. Die Bettermoo(d) Food-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,069 EUR an. Bei 0,069 EUR markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,069 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag.

Am 06.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,668 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 868,116 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bettermoo(d) Food-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,000 EUR ab. Derzeit notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie damit 34.400,000 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 30.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 50000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 präsentieren. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte Bettermoo(d) Food möglicherweise am 17.12.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net