Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie kam im BMN-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,069 EUR.

Im BMN-Handel kam die Bettermoo(d) Food-Aktie um 15:43 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 0,069 EUR. In der Spitze gewann die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,069 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,069 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,069 EUR.

Am 06.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,668 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Kursplus von 868,116 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 02.07.2025 auf bis zu 0,000 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Verlust von 99,710 Prozent wieder erreichen.

Am 30.06.2025 hat Bettermoo(d) Food die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 50000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Voraussichtlich am 18.12.2025 dürfte Bettermoo(d) Food Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Bettermoo(d) Food-Anleger Experten zufolge am 17.12.2026 werfen.

Redaktion finanzen.net