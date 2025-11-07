Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Nachmittag behauptet

So bewegt sich Bettermoo(d) Food

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie zeigte sich um 15:44 Uhr im BMN-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,080 EUR an der Tafel. Bei 0,080 EUR erreichte die Bettermoo(d) Food-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die Bettermoo(d) Food-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,068 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,076 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bettermoo(d) Food-Aktien beläuft sich auf 12.656 Stück.

Am 07.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,644 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 705,000 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.07.2025 bei 0,000 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 99,750 Prozent.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 30.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 50000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.12.2025 veröffentlicht. Am 17.12.2026 wird Bettermoo(d) Food schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

