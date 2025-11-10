Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie kam im BMN-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,080 EUR.

Mit einem Kurs von 0,080 EUR zeigte sich die Bettermoo(d) Food-Aktie im BMN-Handel um 09:14 Uhr kaum verändert. Bei 0,080 EUR markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Bettermoo(d) Food-Aktie sank bis auf 0,080 EUR. Bei 0,080 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag.

Am 13.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,636 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bettermoo(d) Food-Aktie 695,000 Prozent zulegen. Am 02.07.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,000 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 99,750 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 50000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Bettermoo(d) Food dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 18.12.2025 präsentieren. Bettermoo(d) Food dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.12.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net