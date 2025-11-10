Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verteidigt am Vormittag Vortagesniveau
Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie kam im BMN-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,080 EUR.
Werte in diesem Artikel
Mit einem Kurs von 0,080 EUR zeigte sich die Bettermoo(d) Food-Aktie im BMN-Handel um 09:14 Uhr kaum verändert. Bei 0,080 EUR markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Bettermoo(d) Food-Aktie sank bis auf 0,080 EUR. Bei 0,080 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag.
Am 13.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,636 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bettermoo(d) Food-Aktie 695,000 Prozent zulegen. Am 02.07.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,000 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 99,750 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 50000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.
Bettermoo(d) Food dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 18.12.2025 präsentieren. Bettermoo(d) Food dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.12.2026 präsentieren.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bettermoo(d) Food
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bettermoo(d) Food
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jirsak / Shutterstock
Nachrichten zu Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
Analysen zu Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
Keine Analysen gefunden.