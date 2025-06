Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Donnerstagnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 7,5 Prozent auf 0,089 EUR ab.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie wies um 15:42 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 7,5 Prozent auf 0,089 EUR abwärts. Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,089 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,095 EUR.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,080 EUR erreichte der Titel am 25.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1.113,483 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,013 EUR am 13.02.2025. Mit einem Kursverlust von 85,393 Prozent würde die Bettermoo(d) Food-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 31.01.2025 abgelaufenen Quartal legte Bettermoo(d) Food am 01.04.2025 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,24 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 20000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Bettermoo(d) Food am 27.06.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Bettermoo(d) Food-Anleger Experten zufolge am 26.06.2026 werfen.

