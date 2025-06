Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Aktie im Blick

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Bei der Bettermoo(d) Food-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Frankfurt-Handel hat das Papier einen Wert von 0,089 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:49 Uhr bei der Bettermoo(d) Food-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Frankfurt bei 0,089 EUR. Bei 0,095 EUR erreichte die Bettermoo(d) Food-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,089 EUR. Mit einem Wert von 0,095 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Bettermoo(d) Food-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 386 Stück gehandelt.

Am 25.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,080 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 1.113,483 Prozent Luft nach oben. Am 13.02.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,013 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 85,393 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 31.01.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bettermoo(d) Food am 01.04.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,24 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 20000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Bettermoo(d) Food am 27.06.2025 vorlegen. Bettermoo(d) Food dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 26.06.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net