Bettermoo(d) Food Aktie News: Anleger decken sich am Freitagmittag mit Bettermoo(d) Food ein

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Zuletzt ging es für das Bettermoo(d) Food-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 9,5 Prozent auf 0,110 EUR.

Um 11:36 Uhr sprang die Bettermoo(d) Food-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 9,5 Prozent auf 0,110 EUR zu. Die Bettermoo(d) Food-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,112 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,110 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.566 Bettermoo(d) Food-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,110 EUR) erklomm das Papier am 26.09.2024. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 909,091 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.05.2025 bei 0,078 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Verlust von 28,909 Prozent wieder erreichen.

Am 01.04.2025 äußerte sich Bettermoo(d) Food zu den Kennzahlen des am 31.01.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,06 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,24 CAD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 20000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Die Bettermoo(d) Food-Bilanz für Q3 2025 wird am 27.06.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net