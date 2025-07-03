DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,30 +1,2%Dow45.915 -0,4%Nas22.118 +0,3%Bitcoin98.292 -0,1%Euro1,1720 -0,1%Öl67,55 +1,9%Gold3.646 +0,3%
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verzeichnet am Freitagnachmittag herbe Einbußen

12.09.25 16:10 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Der Bettermoo(d) Food-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 16,7 Prozent auf 0,050 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 15:46 Uhr um 16,7 Prozent auf 0,050 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,050 EUR. Mit einem Wert von 0,060 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

Am 25.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,080 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 2.060,000 Prozent Plus fehlen der Bettermoo(d) Food-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 13.02.2025 auf bis zu 0,013 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 74,000 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 50000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 18.12.2025 erwartet. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte Bettermoo(d) Food möglicherweise am 17.12.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

