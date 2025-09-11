Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittag stabil

Kurs der Bettermoo(d) Food

Die Aktie von Bettermoo(d) Food hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im BMN-Handel kam die Bettermoo(d) Food-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 0,096 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie zeigte sich um 11:43 Uhr im BMN-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,096 EUR an der Tafel. Kurzfristig markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,096 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,096 EUR. Bei 0,096 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel.

Am 26.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,105 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1.055,858 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.07.2025 (0,000 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie 47.700,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 abgelaufenen Quartal legte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 50000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.12.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net