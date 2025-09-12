Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittag ohne große Veränderung

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Bettermoo(d) Food hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Bettermoo(d) Food-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via BMN bei 0,096 EUR.

Mit einem Wert von 0,096 EUR bewegte sich die Bettermoo(d) Food-Aktie um 11:44 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,096 EUR. Im Tief verlor die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,096 EUR. Mit einem Wert von 0,096 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,105 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.09.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 1.055,858 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.07.2025 bei 0,000 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 99,791 Prozent.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 50000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 18.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net