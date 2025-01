Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Vormittag im Ausverkauf

Kurs der Bettermoo(d) Food

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 11,5 Prozent auf 0,238 EUR abwärts.

Um 09:08 Uhr fiel die Bettermoo(d) Food-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 11,5 Prozent auf 0,238 EUR ab. Die Bettermoo(d) Food-Aktie sank bis auf 0,238 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,250 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.500 Bettermoo(d) Food-Aktien umgesetzt.

Bettermoo(d) Food gewährte am 27.12.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.10.2024 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 CAD je Aktie gewesen. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 60000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Die Bettermoo(d) Food-Bilanz für Q2 2025 wird am 28.03.2025 erwartet. Am 26.06.2026 wird Bettermoo(d) Food schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net