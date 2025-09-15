DAX23.642 -0,5%ESt505.429 -0,2%Top 10 Crypto16,21 +1,3%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.307 +0,2%Euro1,1797 +0,3%Öl67,14 -0,5%Gold3.696 +0,5%
Aktie im Fokus

Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Dienstagvormittag auf Verkaufszetteln der Anleger

16.09.25 09:26 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Dienstagvormittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung zuletzt um 11,1 Prozent auf 0,085 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
0,05 EUR -0,01 EUR -13,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bettermoo(d) Food-Aktie musste um 09:14 Uhr Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 11,1 Prozent auf 0,085 EUR abwärts. Im Tief verlor die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,069 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,085 EUR. Zuletzt wechselten 10 Bettermoo(d) Food-Aktien den Besitzer.

Am 26.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,105 EUR. Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 92,308 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 0,000 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.07.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 99,765 Prozent.

Die Zahlen des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,08 CAD je Aktie eingebüßt. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 50000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 präsentieren. Bettermoo(d) Food dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.12.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

