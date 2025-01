Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Vormittag im Sinkflug

So entwickelt sich Bettermoo(d) Food

Die Aktionäre schickten das Papier von Bettermoo(d) Food nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie um 09:14 Uhr 14,2 Prozent auf 0,230 EUR. In der Spitze fiel die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,228 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,228 EUR.

Am 11.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,100 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 1.247,826 Prozent Plus fehlen der Bettermoo(d) Food-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 16.01.2025 Kursverluste bis auf 0,211 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,261 Prozent.

Bettermoo(d) Food veröffentlichte am 27.12.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,07 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 60000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Bettermoo(d) Food dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 28.03.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net