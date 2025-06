Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food präsentiert sich am Vormittag stärker

Bettermoo(d) Food im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Das Papier von Bettermoo(d) Food legte zuletzt zu und stieg im BMN-Handel um 0,4 Prozent auf 0,098 EUR.

Um 09:14 Uhr ging es für das Bettermoo(d) Food-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 0,098 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,098 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,098 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.09.2024 bei 1,105 EUR. Gewinne von 1.025,255 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.05.2025 bei 0,081 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,923 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie.

Am 01.04.2025 äußerte sich Bettermoo(d) Food zu den Kennzahlen des am 31.01.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,24 CAD je Aktie eingebüßt. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 20000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.06.2025 terminiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 26.06.2026 erwartet.

Redaktion finanzen.net