Blick auf Bettermoo(d) Food-Kurs

Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food gewinnt am Montagmittag

22.09.25 12:12 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food gewinnt am Montagmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 3,1 Prozent auf 0,072 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
0,05 EUR -0,00 EUR -1,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:40 Uhr sprang die Bettermoo(d) Food-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 3,1 Prozent auf 0,072 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,072 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,072 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 7.500 Bettermoo(d) Food-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,110 EUR erreichte der Titel am 26.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 93,495 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.07.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,051 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 28,809 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 30.06.2025 lud Bettermoo(d) Food zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 50000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Am 18.12.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Bettermoo(d) Food veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net

