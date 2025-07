Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verteidigt am Vormittag Tendenz

Kursentwicklung

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Bettermoo(d) Food-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via BMN bei 0,061 EUR.

Im BMN-Handel kam die Bettermoo(d) Food-Aktie um 09:19 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 0,061 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,104 EUR. Das Tagestief markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,061 EUR. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,061 EUR. Zuletzt wechselten 190 Bettermoo(d) Food-Aktien den Besitzer.

Bei 1,105 EUR markierte der Titel am 26.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bettermoo(d) Food-Aktie 1.711,475 Prozent zulegen. Am 02.07.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,000 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 99,672 Prozent Luft nach unten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 CAD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 50000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Die Bettermoo(d) Food-Bilanz für Q1 2026 wird am 18.12.2025 erwartet. Bettermoo(d) Food dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.12.2026 präsentieren.

