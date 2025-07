Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verteuert sich am Donnerstagnachmittag kräftig

Bettermoo(d) Food im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Zuletzt stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 18,2 Prozent auf 0,100 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:43 Uhr mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 18,2 Prozent auf 0,100 EUR zu. Die Bettermoo(d) Food-Aktie legte bis auf 0,103 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,069 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 921 Bettermoo(d) Food-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,105 EUR erreichte der Titel am 26.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bettermoo(d) Food-Aktie 1.005,000 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.07.2025 bei 0,000 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 99,800 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 30.06.2025 legte Bettermoo(d) Food die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 50000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Am 18.12.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net