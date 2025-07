Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittwochmittag stark gefragt

Kurs der Bettermoo(d) Food

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der BMN-Sitzung 63,9 Prozent auf 0,100 EUR zu.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 11:43 Uhr 63,9 Prozent im Plus bei 0,100 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,104 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,061 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 190 Bettermoo(d) Food-Aktien umgesetzt.

Am 26.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,105 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1.005,000 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.07.2025 bei 0,000 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Verlust von 99,800 Prozent wieder erreichen.

Bettermoo(d) Food veröffentlichte am 30.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 CAD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 50000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.12.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net