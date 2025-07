Bettermoo(d) Food Aktie News: Anleger decken sich am Mittag mit Bettermoo(d) Food ein

Bettermoo(d) Food im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 66,7 Prozent auf 0,100 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Bettermoo(d) Food-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 11:43 Uhr 66,7 Prozent im Plus bei 0,100 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie sogar auf 0,100 EUR. Bei 0,100 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag.

Am 26.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,105 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1.005,000 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,000 EUR. Dieser Wert wurde am 02.07.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 99,800 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 CAD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 50000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Bettermoo(d) Food wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 18.12.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Bettermoo(d) Food-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net