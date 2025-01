Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food bricht am Nachmittag ein

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab im BMN-Handel zuletzt um 13,3 Prozent auf 0,260 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Bettermoo(d) Food nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie um 15:43 Uhr 13,3 Prozent auf 0,260 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,220 EUR nach. Bei 0,300 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 39.372 Bettermoo(d) Food-Aktien.

Am 11.03.2024 markierte das Papier bei 3,100 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 1.092,308 Prozent Luft nach oben. Bei 0,200 EUR fiel das Papier am 23.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 23,077 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 27.12.2024 legte Bettermoo(d) Food die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.10.2024 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 CAD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 60000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 28.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net