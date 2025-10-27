DAX24.290 +0,2%Est505.709 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,70 +5,5%Nas23.579 +1,6%Bitcoin99.045 +0,6%Euro1,1636 +0,1%Öl65,97 +0,4%Gold3.992 -2,1%
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Montagnachmittag im Tiefenrausch

27.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 25,4 Prozent auf 0,053 EUR ab.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie musste um 15:43 Uhr im BMN-Handel abgeben und fiel um 25,4 Prozent auf 0,053 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,051 EUR. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,052 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bettermoo(d) Food-Aktien beläuft sich auf 500 Stück.

Am 29.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,826 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bettermoo(d) Food-Aktie somit 93,584 Prozent niedriger. Bei 0,000 EUR fiel das Papier am 02.07.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie 99,623 Prozent sinken.

Am 30.06.2025 legte Bettermoo(d) Food die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2025 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 50000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Bettermoo(d) Food wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 18.12.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Bettermoo(d) Food-Anleger Experten zufolge am 17.12.2026 werfen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

