So bewegt sich Bettermoo(d) Food

Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Vormittag mit kräftigen Verlusten

27.10.25 09:22 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Vormittag mit kräftigen Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 26,2 Prozent auf 0,052 EUR abwärts.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab im BMN-Handel um 09:13 Uhr um 26,2 Prozent auf 0,052 EUR nach. Die Bettermoo(d) Food-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,052 EUR ab. Bei 0,052 EUR eröffnete der Anteilsschein.

Am 29.10.2024 markierte das Papier bei 0,826 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1.476,336 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.07.2025 bei 0,000 EUR. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 99,618 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 30.06.2025 hat Bettermoo(d) Food in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 50000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 18.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net

