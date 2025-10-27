DAX24.255 +0,1%Est505.703 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,78 +6,0%Nas23.205 +1,2%Bitcoin99.127 +0,7%Euro1,1644 +0,1%Öl65,56 -0,2%Gold4.031 -1,2%
Bettermoo(d) Food im Fokus

Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verliert am Mittag kräftig

27.10.25 12:04 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verliert am Mittag kräftig

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Bettermoo(d) Food-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 25,4 Prozent auf 0,053 EUR.

Die Aktie verlor um 11:43 Uhr in der BMN-Sitzung 25,4 Prozent auf 0,053 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie sank bis auf 0,052 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,052 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.10.2024 bei 0,826 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bettermoo(d) Food-Aktie somit 93,584 Prozent niedriger. Am 02.07.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,000 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 99,623 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie.

Am 30.06.2025 hat Bettermoo(d) Food die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 50000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

