Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food tendiert am Montagnachmittag tiefer

Aktie im Blick

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Bettermoo(d) Food-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,2 Prozent auf 0,240 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Bettermoo(d) Food-Aktie musste um 15:43 Uhr im BMN-Handel abgeben und fiel um 3,2 Prozent auf 0,240 EUR. Der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,240 EUR nach. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,248 EUR.

Am 27.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,450 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Kursplus von 504,167 Prozent wieder erreichen. Bei 0,088 EUR fiel das Papier am 18.02.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie damit 173,973 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bettermoo(d) Food am 01.04.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,24 CAD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde auf 20000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Am 02.06.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Bettermoo(d) Food veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net