Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Donnerstagmittag kaum verändert

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Die Bettermoo(d) Food-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im BMN-Handel notierte das Papier bei 0,070 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:43 Uhr die Bettermoo(d) Food-Aktie. Der Anteilsschein notierte via BMN bei 0,070 EUR. Bei 0,071 EUR markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,070 EUR. Bei 0,071 EUR eröffnete der Anteilsschein.

Am 26.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,105 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1.478,571 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,000 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 34.900,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 30.06.2025 äußerte sich Bettermoo(d) Food zu den Kennzahlen des am 30.04.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 50000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 18.12.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 17.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2027-Bilanz von Bettermoo(d) Food.

Redaktion finanzen.net