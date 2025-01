Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittwochvormittag höher

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Bettermoo(d) Food. Zuletzt stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 0,306 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Bettermoo(d) Food nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:11 Uhr 3,4 Prozent auf 0,306 EUR. Kurzfristig markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,306 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,306 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.200 Bettermoo(d) Food-Aktien umgesetzt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bettermoo(d) Food am 27.12.2024 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,07 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 60000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Bettermoo(d) Food dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 28.03.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net