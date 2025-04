Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit Abschlägen

Beyond Meat im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 3,01 USD.

Die Aktie verlor um 15:50 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 3,01 USD. Die Beyond Meat-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,01 USD ab. Bei 3,07 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 71.237 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 10,30 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.05.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 242,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beyond Meat-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 05.03.2025 Kursverluste bis auf 2,86 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 5,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beyond Meat ließ sich am 26.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,65 USD gegenüber -2,40 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 76,66 Mio. USD im Vergleich zu 73,68 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Beyond Meat wird am 07.05.2025 gerechnet.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,501 USD je Beyond Meat-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beyond Meat bleibt in der Verlustzone stecken: Beyond Meat-Aktie tiefrot

Ausblick: Beyond Meat informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse