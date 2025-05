Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag tiefrot

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 10,4 Prozent im Minus bei 2,28 USD.

Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 10,4 Prozent auf 2,28 USD ab. In der Spitze fiel die Beyond Meat-Aktie bis auf 2,23 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,48 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 208.018 Beyond Meat-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.05.2024 bei 10,30 USD. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 77,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.05.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,23 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie.

Am 26.02.2025 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,65 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 76,66 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 73,68 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Beyond Meat dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 12.08.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 13.05.2026.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2025 einen Verlust in Höhe von -1,602 USD je Aktie ausweisen dürften.

