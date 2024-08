Beyond Meat Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Beyond Meat

Kurs der Beyond Meat

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 6,25 USD.

Die Beyond Meat-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 6,25 USD. Der Kurs der Beyond Meat-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,19 USD nach. Bei 6,25 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 65.438 Beyond Meat-Aktien.

Am 03.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,74 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 167,84 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 5,58 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beyond Meat-Aktie 10,72 Prozent sinken.

Beyond Meat-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,84 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beyond Meat hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 75,60 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 92,24 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 07.08.2024 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -2,242 USD je Beyond Meat-Aktie.

