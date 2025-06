Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Montagnachmittag nahezu unverändert

Blick auf Beyond Meat-Kurs

Die Aktie von Beyond Meat zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Im NASDAQ-Handel kam die Beyond Meat-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 2,93 USD.

Die Beyond Meat-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 2,93 USD. Den Tageshöchststand markierte die Beyond Meat-Aktie bei 2,94 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Beyond Meat-Aktie bis auf 2,90 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 2,92 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 32.052 Beyond Meat-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.08.2024 bei 9,24 USD. Mit einem Zuwachs von 215,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,23 USD am 09.05.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beyond Meat-Aktie 31,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 07.05.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,69 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,84 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,09 Prozent auf 68,73 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 75,60 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 12.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,712 USD je Beyond Meat-Aktie.

