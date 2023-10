Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Montagmittag höher

Notierung im Blick

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 9,71 USD zu.

Um 11:57 Uhr konnte die Aktie von Beyond Meat zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,9 Prozent auf 9,71 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 643 Beyond Meat-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 22,87 USD ein 52-Wochen-Hoch. 135,53 Prozent Plus fehlen der Beyond Meat-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,22 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 11,67 USD.

Am 07.08.2023 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,83 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 30,53 Prozent zurück. Hier wurden 102,15 USD gegenüber 147,04 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Beyond Meat Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,362 USD je Beyond Meat-Aktie belaufen.

