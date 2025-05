Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat büßt am Freitagnachmittag ein

Beyond Meat im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 2,28 USD.

Die Beyond Meat-Aktie notierte um 15:51 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,6 Prozent auf 2,28 USD. Das Tagestief markierte die Beyond Meat-Aktie bei 2,28 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 2,31 USD. Von der Beyond Meat-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 56.165 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,30 USD) erklomm das Papier am 15.05.2024. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 77,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.05.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,23 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 07.05.2025 äußerte sich Beyond Meat zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,69 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beyond Meat ein Ergebnis je Aktie von -0,84 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,09 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 68,73 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 75,60 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Beyond Meat am 12.08.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 13.05.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,676 USD je Beyond Meat-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

