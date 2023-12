Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat bricht am Montagmittag nach oben aus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Beyond Meat konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 5,3 Prozent auf 7,97 USD.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.02.2023 bei 22,87 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 186,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 5,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 29,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 08.11.2023 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,09 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,60 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,71 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 75,31 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 82,50 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Beyond Meat-Bilanz für Q4 2023 wird am 22.02.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Beyond Meat-Verlust in Höhe von -3,749 USD je Aktie aus.

