Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat steigt am Vormittag

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Beyond Meat-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 6,98 EUR.

Die Beyond Meat-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:09 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 6,98 EUR. Die Beyond Meat-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,00 EUR aus. Bei 6,91 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Beyond Meat-Aktien beläuft sich auf 5.699 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.02.2023 bei 21,62 EUR. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 209,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 5,28 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 24,29 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Beyond Meat am 08.11.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,09 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Beyond Meat im vergangenen Quartal 75,31 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beyond Meat 82,50 USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Beyond Meat am 22.02.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -3,749 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

