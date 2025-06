Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 3,20 USD.

Die Beyond Meat-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:51 Uhr um 1,7 Prozent auf 3,20 USD nach. Das Tagestief markierte die Beyond Meat-Aktie bei 3,20 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 3,26 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 34.423 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.08.2024 bei 9,24 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 189,20 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 2,23 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.05.2025). Mit einem Kursverlust von 30,36 Prozent würde die Beyond Meat-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 07.05.2025 legte Beyond Meat die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,69 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,84 USD je Aktie gewesen. Beyond Meat hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 68,73 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,60 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 12.08.2025 dürfte Beyond Meat Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,712 USD je Beyond Meat-Aktie belaufen.

