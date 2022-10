Beyond Meat Aktie News: Hausse bei Beyond Meat am Mittag

Um 12:22 Uhr stieg die Beyond Meat-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 8,2 Prozent auf 16,32 EUR. Bei 16,38 EUR markierte die Beyond Meat-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 16,22 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.270 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Am 15.10.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,69 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 82,76 Prozent hinzugewinnen. Am 03.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,30 EUR ab. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 14,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 04.08.2022 hat Beyond Meat die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,53 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,31 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 149,43 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 147,04 USD.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2022 erfolgen.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2022 einen Verlust in Höhe von -5,224 USD je Aktie ausweisen dürften.

