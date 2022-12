Beyond Meat Aktie News: Anleger schicken Beyond Meat am Nachmittag ins Minus

Die Beyond Meat-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,3 Prozent auf 12,58 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Beyond Meat-Aktie bis auf 12,54 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,18 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.011 Beyond Meat-Aktien.

Bei 66,15 EUR erreichte der Titel am 09.12.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 80,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,50 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Beyond Meat-Aktie im Durchschnitt mit 11,67 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 09.11.2022. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,60 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Beyond Meat ein EPS von -0,87 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 22,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 82,50 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 106,43 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2023 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -5,797 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

