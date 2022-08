Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat verteidigt am Montagvormittag Tendenz

Zum Vortag unverändert notierte die Beyond Meat-Aktie um 09:22 Uhr im Frankfurt-Handel bei 37,50 EUR. Im Tageshoch stieg die Beyond Meat-Aktie bis auf 37,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,28 EUR. Zuletzt wechselten 100 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Bei 115,00 EUR markierte der Titel am 11.08.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 67,39 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2022 auf bis zu 18,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 104,38 Prozent würde die Beyond Meat-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beyond Meat am 04.08.2022. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beyond Meat ein Ergebnis je Aktie von -0,31 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 147,04 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 149,43 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2022 erfolgen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -5,233 USD je Beyond Meat-Aktie.

